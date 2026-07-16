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Фитнес-тренер раскрыл секрет упругих ягодиц жены Джастина Бибера

Lenta.ru

Персональный фитнес-тренер из Коннектикута, США, Пол Комсулеа раскрыл секрет упругих ягодиц американской модели Хейли Бибер. Его комментарий приводит New York Post (NYP).

Фитнес-тренер раскрыл секрет упругих ягодиц Хейли Бибер
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Эксперт обратил внимание на фото жены канадского певца Джастина Бибера, которое она опубликовала два месяца назад в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На нем она позировала в светлом костюме и черном жилете. Кроме того, под ее ягодицами были расположены эластичные ленты.

Тренер объяснил, что атлеты часто используют данные спортивные аксессуары для ограничения притока крови к ягодичным мышцам, заставляя их таким образом активнее работать при физических нагрузках. По его словам, к эластичным лентам можно прибегать во время глубоких приседаний, подъемов таза, а также разведений и сведений ног в тренажерах. В то же время специалист уточнил, что с ними можно добиться отличных результатов, не тренируясь при этом с большими весами.

В январе прошлого года основательница школы пилатеса в Лондоне и тренер телеведущей Майи Джамы Марша Линдси раскрыла секрет ее стройной фигуры.