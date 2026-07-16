Ботокс не поможет: пять ярких признаков, что пора делать подтяжку лица
Один из самых частых вопросов, который волнует женщин в кабинете косметолога — достаточно ли ботокса или уже пора делать подтяжку лица. Однако ответ зависит далеко не от возраста. Как выбрать «свой» вариант, в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила пластический хирург, дерматолог и косметолог инновационного медицинского центра Damas Medical Center Роза Герлиани.
В пластической хирургии никогда не ориентируются исключительно на цифры в паспорте, подчеркнула эксперт. Гораздо важнее:
- анатомические изменения лица;
- качество кожи;
- состояние связочного аппарата;
- объем мягких тканей;
- выраженность возрастного птоза.
— Самое главное, что нужно понимать каждому пациенту: ботулотоксин и подтяжка лица работают совершенно по-разному. Это не конкурирующие методики, а процедуры, направленные на решение разных задач, — уточнила пластический хирург.
Что делает ботокс
Ботулинотерапия воздействует исключительно на мышцы, отметила доктор:
— Когда мы улыбаемся, хмуримся, поднимаем брови или щуримся, мышцы лица постоянно сокращаются. С годами эти движения становятся причиной образования мимических морщин. Ботулотоксин временно расслабляет определенные мышцы, благодаря чему кожа перестает постоянно заламываться, а морщины становятся менее заметными.
Наиболее эффективно ботокс работает при:
- горизонтальных морщинах лба;
- межбровных складках;
- морщинах вокруг глаз;
- некоторых морщинах в области носа и подбородка.
— При этом важно понимать: ботокс не подтягивает лицо. Он не способен вернуть ткани на прежнее место, убрать избыток кожи, устранить брыли или восстановить четкий контур нижней челюсти, — пояснила специалист.
Когда пора делать подтяжку
Ботокс не может остановить гравитационный птоз тканей, когда лицо начинает менять свою архитектуру, предупредила хирург. Есть несколько признаков, которые практически всегда говорят о том, что возрастные изменения стали структурными:
- Исчезает четкий овал лица — это один из самых первых признаков. Если раньше нижняя челюсть имела красивый контур, а теперь появились небольшие нависающие участки по краям лица, значит, ткани начали смещаться вниз. Даже идеально выполненный ботокс никак не сможет вернуть этот контур.
- Появляются брыли. Они возникают не потому, что кожа стала плохой. Основная причина — опущение глубоких тканей средней и нижней трети лица. В этом случае необходимо вернуть ткани в их анатомически правильное положение. Именно это делает современная подтяжка лица.
- Появляется дряблость кожи шеи. Если кожа шеи начала собираться в складки, появились вертикальные тяжи платизмы, изменился угол между подбородком и шеей, ботокс уже не способен решить проблему. Иногда он может слегка расслабить отдельные мышцы, но омолодить шею таким способом невозможно.
- Лицо выглядит уставшим даже после отдыха — это очень характерный симптом. Пациенты даже после отдыха отмечают, что лицо выглядит уставшим/тяжёлым/ грустным. Это связано не с морщинами, а с опущением тканей.
- Носогубные складки становятся глубокими. Очень часто пациенты пытаются годами заполнять носогубные складки филлерами. Однако проблема заключается вовсе не в самой складке. Причина — опущение щечной области.
— Если просто увеличивать объем филлерами, лицо становится тяжелее, а естественность постепенно теряется. В таких ситуациях хирургическая подтяжка позволяет устранить первопричину, — добавила специалист.
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