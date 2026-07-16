Ботокс не поможет: пять ярких признаков, что пора делать подтяжку лица

Один из самых частых вопросов, который волнует женщин в кабинете косметолога — достаточно ли ботокса или уже пора делать подтяжку лица. Однако ответ зависит далеко не от возраста. Как выбрать «свой» вариант, в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила пластический хирург, дерматолог и косметолог инновационного медицинского центра Damas Medical Center Роза Герлиани.

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В пластической хирургии никогда не ориентируются исключительно на цифры в паспорте, подчеркнула эксперт. Гораздо важнее:

анатомические изменения лица;

качество кожи;

состояние связочного аппарата;

объем мягких тканей;

выраженность возрастного птоза.

— Самое главное, что нужно понимать каждому пациенту: ботулотоксин и подтяжка лица работают совершенно по-разному. Это не конкурирующие методики, а процедуры, направленные на решение разных задач, — уточнила пластический хирург.

Что делает ботокс

Ботулинотерапия воздействует исключительно на мышцы, отметила доктор:

— Когда мы улыбаемся, хмуримся, поднимаем брови или щуримся, мышцы лица постоянно сокращаются. С годами эти движения становятся причиной образования мимических морщин. Ботулотоксин временно расслабляет определенные мышцы, благодаря чему кожа перестает постоянно заламываться, а морщины становятся менее заметными.

Наиболее эффективно ботокс работает при:

горизонтальных морщинах лба;

межбровных складках;

морщинах вокруг глаз;

некоторых морщинах в области носа и подбородка.

— При этом важно понимать: ботокс не подтягивает лицо. Он не способен вернуть ткани на прежнее место, убрать избыток кожи, устранить брыли или восстановить четкий контур нижней челюсти, — пояснила специалист.

Когда пора делать подтяжку

Ботокс не может остановить гравитационный птоз тканей, когда лицо начинает менять свою архитектуру, предупредила хирург. Есть несколько признаков, которые практически всегда говорят о том, что возрастные изменения стали структурными:

Исчезает четкий овал лица — это один из самых первых признаков. Если раньше нижняя челюсть имела красивый контур, а теперь появились небольшие нависающие участки по краям лица, значит, ткани начали смещаться вниз. Даже идеально выполненный ботокс никак не сможет вернуть этот контур.

Появляются брыли. Они возникают не потому, что кожа стала плохой. Основная причина — опущение глубоких тканей средней и нижней трети лица. В этом случае необходимо вернуть ткани в их анатомически правильное положение. Именно это делает современная подтяжка лица.

Появляется дряблость кожи шеи. Если кожа шеи начала собираться в складки, появились вертикальные тяжи платизмы, изменился угол между подбородком и шеей, ботокс уже не способен решить проблему. Иногда он может слегка расслабить отдельные мышцы, но омолодить шею таким способом невозможно.

Лицо выглядит уставшим даже после отдыха — это очень характерный симптом. Пациенты даже после отдыха отмечают, что лицо выглядит уставшим/тяжёлым/ грустным. Это связано не с морщинами, а с опущением тканей.

Носогубные складки становятся глубокими. Очень часто пациенты пытаются годами заполнять носогубные складки филлерами. Однако проблема заключается вовсе не в самой складке. Причина — опущение щечной области.

— Если просто увеличивать объем филлерами, лицо становится тяжелее, а естественность постепенно теряется. В таких ситуациях хирургическая подтяжка позволяет устранить первопричину, — добавила специалист.

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