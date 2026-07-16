«Руки как у мумии»: Юлию Высоцкую раскритиковали из-за нового фото

Телеведущая Юлия Высоцкая столкнулась с критикой после публикации новых фотографий, на которых продемонстрировала свою фигуру. Пользователи обратили внимание на внешний вид рук и ног 52-летней актрисы.

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На одном из снимков Высоцкая позирует перед зеркалом в белых шортах и полосатой майке. Также артистка показала результат часовой тренировки на беговой дорожке, во время которой сожгла почти 500 килокалорий.

— Боже, руки как у мумии. У вас артрит? — написал один из пользователей.

При этом многие поклонники вступились за Высоцкую, отметив ее хорошую физическую форму. Сама актриса на негативные комментарии отвечать не стала.

Юлия Высоцкая ранее призналась в интервью журналистке Лауре Джугелия, что вместе с супругом Андреем Кончаловским решилась на пополнение в семье. По ее словам, они удочерили четырехлетнюю девочку по имени Соня.

В апреле 2025 года издание «Страсти» сообщило, что Высоцкая заработала почти 300 миллионов рублей на собственном бренде «Едим дома». Она является учредителем компаний ООО «Студия «Едим дома» и ООО «Едимдома.ру». За прошлый год первая фирма принесла артистке доход 182,9 миллиона рублей с прибылью 26,6 миллиона. А вторая смогла заработать 113,4 миллиона рублей дохода с прибылью 6,5 миллиона рублей.