Нара Баптиста предстала перед камерой в леопардовом бикини

Возлюбленная актера Венсана Касселя, модель Нара Баптиста, продемонстрировала фигуру в купальнике. Манекенщица поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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28-летняя Нара Баптиста предстала перед камерой в леопардовом лифе бикини и крошечных черных плавках, которые сочетала с солнцезащитными очками. Модель позировала с распущенными кудрявыми волосами и без косметики на фоне виллы.

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До этого Баптиста поздравила подписчиц с Международным днем матери, который отмечается во второе воскресенье мая. В честь праздника модель поделилась редкими фото из семейного архива. На одном из кадров манекенщица была запечатлена без одежды, будучи беременной. Она прикрыла грудь стикерами в виде сердец.

Позже Баптиста с Касселем вышла на публику в третий день Каннского кинофестиваля. Актер появился на премьере в черном классическом костюме и белой рубашке. Вместе с ним на красной ковровой дорожке позировала возлюбленная. Модель предпочла для выхода облегающее бархатное платье с корсетным лифом и длинным шлейфом. Образ дополнили серьги с бриллиантами.