Бьянка Цензори в облегающем топе снялась с Канье Уэстом

Модель Бьянка Цензори в телесном топе появилась на публике с рэпером Канье Уэстом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

15 июля Бьянка Цензори и Канье Уэст были замечены на парковке в Лос-Анджелесе. Модель была запечатлена в облегающем топе, легинсах и темно-серых сапогах на каблуках. Возлюбленная рэпера распустила волосы и сделала макияж в нюдовых тонах. Исполнителя засняли в черной майке, кожаной куртке, брюках и бежевых ботинках на шнуровке.

В июне Цензори подловили в аэропорту Мельбурна, Австралия. Возлюбленная Канье Уэста появилась на публике в бежевой длинной дубленке с мехом, розовых легинсах, серебристых туфлях на каблуках и солнцезащитных очках. Модель дополнила образ огромной кожаной сумкой Hermès Birkin, стоимость которой, как утверждают журналисты, составляет $21 тысячу.

Позже Цензори опубликовала фото, где позировала в розовом топе из атласа с глубоким декольте. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж. В кадре ее обнимал за талию Канье Уэст. Снимок был сделан на пленочную камеру во время вечеринки.

Ранее Ким Кардашьян отдохнула с Льюисом Хэмилтоном и детьми от Канье Уэста.