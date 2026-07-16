Фото Эвелины Бледанс в коротких шортах произвело фурор в Сети

Артистка похвасталась богатым урожаем. Однако все внимание публики было приковано к внешнему виду Эвелины.

© WomanHit.ru

Этой весной актриса и телеведущая Эвелина Бледанс отметила день своего рождения — 5 апреля звезде исполнилось 57 лет. Однако цифры в паспорте артистку совершенно не смущают. Она уверена, что все предрассудки о возрасте — это просто глупые рамки, которые пора ломать. И новые фотографии Эвелины отличный тому пример.

Накануне Бледанс опубликовала в личном блоге новые кадры с дачи. Артистка позировала в легком топике и коротких шортах, которые эффектно оголили ее стройные ноги. Артистка похвасталась богатым урожаем красной смородины.

© WomanHit.ru

На этот раз редкие завистники в комментариях не появились. Внешним видом телеведущей, наоборот, многие искренне восхитились. Эвелину осыпали приятными комплиментами:

«Молодая и красивая!», «Красотулька. Всегда смотрю на вас и восхищаюсь. Выглядите всегда великолепно», «Очень красивая фигурка у Эвелины!».

Кстати, ранее Эвелина Бледанс удивляла публику неожиданным перевоплощением. Артистка снялась в новой фотосессии в образе Лары Крофт. Дерзкие снимки звезды тогда оценили очень высоко.