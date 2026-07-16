Капри и kitten heels: как носить самый трендовый дуэт этого лета

Если кажется, что капри снова появились буквально из ниоткуда, то это только на первый взгляд. На самом деле эта модель никогда окончательно не исчезала из летнего гардероба. Брюки, которые впервые стали популярны еще в середине прошлого века, снова оказались в центре внимания, а главным союзником для них стали туфли и босоножки на небольшом каблуке kitten heels. Именно это сочетание сегодня чаще всего можно увидеть в стритстайле, на знаменитостях и во время недель моды.

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Секрет успеха простой. Капри добавляют образу легкую ретро-нотку, а аккуратный невысокий каблук делает его современным. Вместе они выглядят свежо и гораздо интереснее, чем привычные джинсы или широкие брюки. Такой комплект одинаково хорошо вписывается в городской ритм, рабочие будни и планы на выходные.

Самый универсальный вариант — черные капри, свободное поло и минималистичные вьетнамки на маленьком каблуке. Образ выглядит спокойно, но совсем не скучно. Если после работы запланирована встреча с друзьями, ничего менять не придется. Достаточно добавить вместительную кожаную сумку и крупные солнцезащитные очки, чтобы комплект выглядел завершенным.

Тем, кто любит более романтичный стиль, стоит обратить внимание на капри с расклешенным или волнистым низом. Такая деталь делает силуэт живее и добавляет движению легкости. Лучше всего они смотрятся с классической рубашкой на пуговицах. В результате получается баланс между женственностью и актуальными трендами. Белые босоножки на небольшом каблуке и лаконичная сумка поддержат настроение образа и сделают его универсальным для любого времени дня.

Еще один тренд сезона — капри в горох. Этот принт снова переживает настоящий всплеск популярности, поэтому смело можно объединить сразу две модные тенденции. Чтобы комплект не выглядел перегруженным, достаточно простого белого топа или майки. Обувь с квадратным мысом на невысоком каблуке отлично впишется в такую комбинацию, хотя яркие красные босоножки тоже будут смотреться эффектно. Финальный штрих — небольшая сумка на плечо и крупные браслеты из пластика или смолы.

Любителям более сложных образов стоит попробовать многослойность. Базовые черные капри становятся отличной основой для экспериментов с верхом. Например, можно надеть одну блузу поверх другой и сыграть на контрасте фактур, цветов или принтов. Такой прием делает даже самые простые вещи интереснее. Завершить комплект помогут слингбэки на маленьком каблуке с зауженным мысом и яркий клатч, который станет главным акцентом.

Популярность этого сочетания подтверждают и знаменитости. В капри и обуви на небольшом каблуке уже появляются Тесса Томпсон, Лори Харви, Рита Ора и Эльза Хоск. Их образы еще раз доказывают, что модный комплект не обязательно должен быть сложным. Иногда достаточно двух правильных вещей, чтобы выглядеть актуально.

Похоже, до конца лета именно капри с kitten heels останутся одной из самых удачных инвестиций в гардероб. Они легко сочетаются с базовыми вещами, подходят практически под любой стиль и помогают собрать образ, который выглядит современно без лишних усилий.