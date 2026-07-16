Певица Рита Ора снялась в полупрозрачном платье

Певица Рита Ора в «голом» платье вышла в свет с мужем, режиссером Тайкой Вайтити. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

14 июля Рита Ора и Тайка Вайтити стали гостями премьеры фильма «Наследники: Злодейская Страна Чудес» в Лос-Анджелесе. Певица позировала перед фотографами в бордовом полупрозрачном платье с расклешенной юбкой и перчатках. Режиссер появился на публике в белой футболке, сером костюме и кроссовках. Знаменитости целовались и обнимались на мероприятии.

В июне Ора выступила на музыкальном фестивале на острове Уайт в Англии. Певица вышла на сцену в полосатом бюстгальтере, который дополнила ультракороткими шортами, накидкой и кожаными белыми сапогами. Поп-исполнительница также надела черные очки, массивные серьги и браслеты. Знаменитости сделали укладку и макияж с ярко-розовой помадой.

До этого Ору подловили папарацци, когда она выходила из отеля в Лондоне. Певица появилась на публике в белом лифе бикини, который сочетала с полосатым брючным костюмом, черными туфлями, солнцезащитными очками, кольцом и сумкой на плечо. Поп-исполнительница была замечена с уложенными волосами и макияжем с розовой помадой.

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