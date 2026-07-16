Ксения Бородина похвасталась фигурой в купальнике

Телеведущая Ксения Бородина продемонстрировала фигуру в купальнике. Блогерша опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ксения Бородина предстала перед камерой в черном купальнике, который дополнила солнцезащитными очками, золотыми браслетами, часами и цепочкой с кулоном. Телеведущая позировала с собранными в пучок волосами и без макияжа, лежа в шезлонге на пляже.

«Загарчик липнет», — подписала пост знаменитость.

2 июля Бородина показала, как проходит ее отдых в Италии. Телеведущая позировала перед камерой в нежно-розовом мини-платье с глубоким декольте и цветочным принтом, которое было украшено бордовым бархатным бантом. Блогерша добавила к образу туфли на каблуках, браслеты, серьги и цепочку с кулоном. Знаменитость предстала с распущенными волосами и макияжем.

Позже Бородина снялась во время тренировки. Телеведущая стояла перед зеркалом в бело-голубом спортивном костюме Alo, который состоял из топа и коротких шортов. Блогерша также надела золотые браслеты и часы. Знаменитость собрала волосы в небрежный пучок и отказалась от макияжа.