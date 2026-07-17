Анна Заворотнюк показала результат «розового» окрашивания

Блогерша показала результат вчерашнего эксперимента с волосами. Сама Анна осталась в восторге от своей обновленной прически.

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Анна Заворотнюк решилась на метаморфозы. Вчера она заявила, что собирается красить волосы в розовый цвет. Позднее дочь Анастасии Заворотнюк похвасталась результатом — он получился куда более скромным и консервативным, чем ждала публика.

«Ну все, я не стала розового цвета. Просто добавили легкий розовый пигмент в мой обычный цвет. Получилось очень прикольно, особенно на солнце», — поделилась Заворотнюк-младшая в своем телеграм-канале.

© WomanHit.ru

Она показала фото, сделанное после окрашивания и укладки. Существенных изменений действительно не произошло, но появилось легкое изящное мерцание.

Фолловеры Анны выдохнули — никакого сумасшедшего «розового» экстрима не случилось.

«Ну, прелесть», «Красота, Анют», «Этот новый оттенок волос подчеркивает изящную красоту», «Шикарная!» — восхитились результатом поклонники Заворотнюк.

Сейчас Анна проживает на две страны — Россию и ОАЭ. В Дубае у ее супруга Тимура Исмаилова бизнес. Пара воспитывает наследника Марселя, который появился на свет 2 апреля 2025 года. Примечательно, что 3 апреля день рождения у самой Анастасии Заворотнюк. Но, к сожалению, актрисе не было суждено увидеть внука. Она скончалась в апреле 2024 года от тяжелой болезни.