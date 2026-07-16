Кайли Дженнер порадовала фанатов фото в одном полотенце

Блогерша Кайли Дженнер в одном полотенце снялась на веранде. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Кайли Дженнер сидела на веранде в белом полотенце без белья и одежды. Волосы она собрала под другое полотенце и отказалась от макияжа. С веранды дома открывался вид на океан. Блогерша также показала фото интерьера других комнат в доме.

В июне Дженнер приняла участие в съемках рекламы новой пудры собственного бренда косметики Kylie Cosmetics. Модель позировала перед камерой в молочном прозрачном мини-платье, под которое надела шелковое белье в тон. Звезда реалити-шоу была запечатлена с собранными в гладкий пучок волосами и макияжем в естественном стиле. В руке бизнесвумен держала новую пудру.

Позже Дженнер устроила фотосессию на пляже. Звезда реалити-шоу позировала перед камерой в белом облегающем платье с глубокими вырезами по бокам, под которое не стала надевать бюстгальтер. Бизнесвумен добавила к образу массивные серьги. Модель была запечатлена с собранными в косу волосами и макияжем с румянами, хайлайтером и блеском для губ.