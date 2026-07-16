Модельер объяснил, почему платье Джей Ло на «Золотом глобусе» раскритиковали

Платье певицы Дженнифер Лопес на премии «Золотой глобус-2026» раскритиковали из-за того, что оно было перегружено деталями. Об этом «Газете.Ru» рассказал модельер, заведующий кафедрой «Дизайн костюма» МХПИ Денис Еремкин.

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«На церемонии "Золотой глобус" винтажное платье Джей Ло от Жана-Луи Шеррера записали в худшие образы вечера. Спустя полгода певица вышла на Неделе высокой моды в Париже в похожем по духу, но куда более выверенном жакете Зухаира Мурада, расшитом кристаллами — и снова стала одной из самых обсуждаемых гостий, только теперь со знаком плюс», — заявил эксперт.

Еремкин объяснил, что в образе от Зухаира Мурада работает один акцент — объемный бант и фактура вышивки на жакете. По его словам, в платье для «Золотого глобуса» одновременно спорят друг с другом полупрозрачная ткань, приглушенный коричневый цвет и силуэт «русалка» из восьмидесятых. Модельер отметил, что каждое из решений по отдельности не проблема, но втроем они считываются как разные эпохи.

«Силуэт "русалка" родом из восьмидесятых предполагал определенную плотность ткани и конкретную посадку по бедру, рассчитанную под совсем другую пластику движения. Полупрозрачная сетка и приглушенный коричневый цвет — решения уже из современной моды, добавленные поверх старой конструкции без пересмотра пропорций. В результате получилось три самостоятельных высказывания в одном платье, ни одно из которых не довели до конца», — объяснил специалист.

Совсем другую логику Еремкин видит в жакете Зухаира Мурада.