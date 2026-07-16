Озвучена причина, по которой женщины копируют стиль Селены Гомес

Певица Селена Гомес — редкий случай звезды, чье взросление происходило полностью на виду у публики и при этом не превратилось в серию имиджевых перезапусков. Об этом «Газете.Ru» рассказал ректор МХПИ, член Президиума Российской палаты моды, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров.

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«Пышные платья и балетки диснеевской эпохи сменились облегающими нарядами с открытыми плечами, затем — экспериментами с цветом волос и короткой стрижкой, и только в последние годы — сдержанной классикой с оверсайз-силуэтом. Ни один из этапов не отрицает предыдущий, каждый вырастает из него. Поэтому стиль читается как естественное продолжение», — заявил эксперт.

Егоров не согласен с теми, кто считает, что отказ Гомес от ярких экспериментов конца 2010-х связан с потерей интереса к моде.

«Комфортный стиль принято считать путем наименьшего сопротивления. На деле совместить оверсайз и женственность сложнее, чем яркое вечернее платье с очевидным эффектом. Гомес эту грань нашла — и это результат работы со стилистами на протяжении нескольких лет, а не случайность», — отметил стилист.

По его словам, визитной карточкой стиля Гомес в последние годы стали жакет мужского кроя поверх платья миди, серьги-кольца и украшения с жемчугом вместо массивных комплектов, лаконичная сумка вместо статусной. Эксперт отметил, что на свадьбе близкой подруги певица показала ту же логику в вечернем варианте, надев черное кружевное платье и минимум украшений.

Егоров также обратил внимание на бренд косметики Гомес.

«Бьюти-линии звезд часто бывают нишевым продуктом для поклонников. Rare Beauty — исключение: бренд вырос в заметного игрока и произошло это благодаря продуктовым решениям», — подчеркнул он.

По словам ректора, именно поэтому опыт Гомес читается за пределами шоу-бизнеса, в том числе российскими женщинами, которые никогда не были ее поклонницами.