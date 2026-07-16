Почему в моду вернулись сумки-сундучки

В наше время, когда мода стремится к абсолютному комфорту и мягкие сумки-хобо заполонили улицы, можно увидеть удивительный факт. Женщины устали от бесформенности. Сейчас многим не хватает структуры — в жизни, в расписании и, конечно же, в гардеробе.

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Именно поэтому на подиумы триумфально возвращается жесткая геометрия: сумка-сундучок и ее миниатюрная сестра — стеганая или бархатная косметичка. С чем это связано мы спросили у дизайнера сумок Зинаиды Серовой.

Анатомия формы: почему жесткий каркас — это новая свобода?

Последние несколько лет мы жили в эстетике расслабленности, поясняет Зинаида. Сумка должна была выглядеть так, будто в нее небрежно бросили все необходимое и выбежали навстречу приключениям. Но если быть честным, то внутри такого мягкого мешка часто царит хаос. Ключи царапают помаду, очки гнутся, а найти телефон во время входящего звонка — задача со звездочкой.

Сундучок работает иначе. Его жесткий трапециевидный или прямоугольный корпус создает идеальный порядок. Вещи внутри защищены стенками, словно в сейфе.

«С точки зрения дизайна такая форма обладает прекрасным свойством: она собирает силуэт. Даже самый простой образ из джинсов и белой рубашки мгновенно становится элегантным, стоит дополнить его структурированной сумкой. Она добавляет образу графичности и статики, которой так порой не хватает в текучих тканях одежды», — объясняет дизайнер.

Поэзия застежки: звук фермуара

Главный маркер этой тенденции — застежка-фермуар (застежка-ракушка). Молния — это про скорость и утилитарность. Щелчок смыкающихся металлических зубцов фермуара — это ритуал.

Зинаида:

«Этот звук возвращает нас во времена неспешных сборов, когда выход в свет был событием. Кроме того, металлическая рама верха задает ту самую идеальную геометрию купола».

От будуара до офиса: новая жизнь косметички

Самый очаровательный тренд сезона — это сумки, напоминающие винтажные театральные несессеры. Жесткие бархатные или парчовые коробочки с защелкой, которые раньше пылились в бабушкиных шкафах, сегодня вышли на первый план высокой моды.

Дизайнер Зинаида Серова предлагает носить их не только вечером, но и днем:

«Представьте строгий брючный костюм мужского покроя и... маленькая глянцевая косметичка изумрудного цвета, которую вы держите в руке за короткую ручку».

Это дерзкая игра на контрастах маскулинности и женственности. На показах Celine и Carolina Herrera такие модели носили буквально как арт-объекты — они заменяли собой украшения.

Совет от дизайнера: если вы выбираете такую модель для повседневной носки, обратите внимание на материал подкладки. Внутри этих малышек обычно мало места, поэтому качественная плотная ткань (в идеале — саржа или хлопковый твил) предотвратит появление зацепок и обеспечит сохранность экрана телефона.

Как стилизовать «сундучок», чтобы не выглядеть актрисой исторического кино?

Главная ошибка — пытаться полностью воссоздать ретро-образ. Винтажный аксессуар должен быть единственным акцентом в современном луке.

Контраст фактур. Носите жесткий кожаный сундучок с максимально мягкими, текучими вещами. Пусть он спорит со струящимся шелковым платьем-комбинацией, объемным кашемировым свитером оверсайз или трикотажным костюмом. Чем мягче одежда, тем эффектнее смотрится жесткий каркас сумки.

Носите жесткий кожаный сундучок с максимально мягкими, текучими вещами. Пусть он спорит со струящимся шелковым платьем-комбинацией, объемным кашемировым свитером оверсайз или трикотажным костюмом. Чем мягче одежда, тем эффектнее смотрится жесткий каркас сумки. Игра масштабов. Миниатюрная сумочка-коробочка потрясающе выглядит на фоне гипертрофированного объема — например, с мужским пальто-коконом или очень широкими брюками палаццо. Ваша рука будет казаться изящной, а фигура — хрупкой на контрасте с массивными формами одежды и четкой геометрией аксессуара.

Миниатюрная сумочка-коробочка потрясающе выглядит на фоне гипертрофированного объема — например, с мужским пальто-коконом или очень широкими брюками палаццо. Ваша рука будет казаться изящной, а фигура — хрупкой на контрасте с массивными формами одежды и четкой геометрией аксессуара. Цветотерапия. Не ограничивайте себя базовым черным. Самые актуальные оттенки для таких форм — глубокий винный (бордо), шоколадный, пыльно-зеленый и сливочный белый. На жесткой форме цвет читается чище и глубже, превращая сумку в яркий мазок на холсте вашего образа.

Не ограничивайте себя базовым черным. Самые актуальные оттенки для таких форм — глубокий винный (бордо), шоколадный, пыльно-зеленый и сливочный белый. На жесткой форме цвет читается чище и глубже, превращая сумку в яркий мазок на холсте вашего образа. Детали решают все. Сейчас актуальны два варианта ручек: либо совсем короткая (носим строго в руке или на кисти, подчеркивая статусность), либо длинная массивная цепь с кожаной вставкой (для комфорта плеч).

В завершении Зинаида отметила, что возвращение сундучков и косметичек — это ответ моды на нашу подсознательную потребность в порядке и защищенности.

«В хаосе современного мира нам всем хочется иметь свою маленькую драгоценную шкатулку, которая держит форму, хранит тайны и просто радует глаз своим безупречным силуэтом», — подчеркивает дизайнер.

Инвестируйте в качество фурнитуры и чистоту линий и такая покупка останется с вами гораздо дольше, чем один сезон. Ведь это не просто аксессуар для хранения ключей, это ювелирное украшение из кожи, которое диктует настроение всему образу.