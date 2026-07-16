61-летняя супермодель вышла замуж в полупрозрачном платье

Известная американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова вышла замуж в откровенном платье. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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61-летняя манекенщица связала себя узами брака с 63-летним сценаристом «Друзей» Джеффом Гринштейном. Так, для церемонии Поризкова выбрала полупрозрачное серо-лиловое платье марки House of Gilles, оформленное глубоким декольте. При этом она подобрала к нему серебристые открытые босоножки и длинную белую фату.

По данным Vogue, свадьба состоялась в Италии на вилле Креспи в Орта-Сан-Джулио. На торжестве присутствовали только родные и близкие пары.

В августе прошлого года Паулина Поризкова показала видео без фильтров и раскрыла отношение к возрасту.