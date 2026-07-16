Ведущий «Модного приговора» назвал самый стильный цвет лета

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал самый стильный цвет лета. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Не забывайте,что самым модным цветом лета является бирюзовый: не самый простой, не самый базовый и поэтому недолговечный на трендовых позициях. Так что успейте поносить бирюзовые вещи! Кстати, вдохновляйтесь классными цветовыми сочетаниями из этой подборки!» — отметил стилист.

Эксперт рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.