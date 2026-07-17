Внучка Александра Маслякова опубликовала снимок в купальнике

19‑летняя Таисия Маслякова опубликовала в личном блоге фотографии с отдыха. На снимках девушка позирует в купальнике, лёжа на шезлонге, демонстрируя стройную фигуру.

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Публикации Таисии не раз вызывали неоднозначную реакцию в Сети: её критиковали за откровенные наряды и увлечение бьюти‑процедурами. Отдельные комментаторы высказывают предположения о том, что девушка могла прибегнуть к услугам пластического хирурга, — в качестве аргументов они приводят архивные фото, в том числе кадры 2021 года, когда Таисия дебютировала в качестве ведущей на детском КВН.

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Напомним, Таисия — единственная внучка легендарного ведущего «КВН» Александра Маслякова. Она дочь Александра Маслякова‑младшего и его жены Ангелины.

Ранее Маслякова опубликовала фото в облегающем корсете. Образ дополнил пиджак в тон, волосы, убранные в пучок, и эффектный макияж.