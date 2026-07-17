Модель Белла Хадид снялась на ранчо после приступа из-за болезни Лайма. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Белла Хадид опубликовала серию фото, сделанных в компании друзей и их детей на ферме. Модель покаталась на лошадях, а также погуляла по лесу и купалась в озере.На одном из снимков она позировала в джинсовом комбинезоне, блузке в цветочный принт и платке. При этом модель отказалась от макияжа и укладки.

В конце июня Белла Хадид со слезами на глазах рассказала об обострении болезни Лайма. Модель показала серию снимков, где она лежит в кровати и плачет.

1 июня Хадид снялась с парфюмами Orebella в магазине косметики. Модель сообщила фанатам, что теперь они могут приобрести ароматы в новом месте. Манекенщица была запечатлена в белом топе с глубоким декольте, джинсах в тон с черным ремнем и остроносых туфлях на каблуках. Бизнесвумен позировала с распущенными волосами и макияжем.

Ранее Белла Хадид удивила поклонников снимком в полупрозрачном платье и блестящем бюстгальтере в воде.