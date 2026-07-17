Певица Ханна снялась в кружевном белье и халате. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ханна показала фигуру в белом кружевном нижнем белье и атласном халате. Волосы певица распустила и сделала вечерний макияж с малиновой помадой и блеском на губах. Съемку она устроила в панорамной ванне своего загородного дома после приезда из путешествия по Франции.

Певица Ханна начала сольную карьеру в 2013 году с песни «Я просто твоя». Весной 2014 года она записала в дуэте с Егором Кридом песню «Скромным быть не в моде». Певица является многократным лауреатом премии «Золотой граммофон».

В мае 2024-го Ханна опровергла, что своей музыкальной карьере обязана мужу Павлу Курьянову (Пашу). Она подчеркнула, что была в своей профессии задолго до встречи с продюсером. Однако она не отрицает, что Пашу помогал ей развиваться в своем деле.

В 2015-м Ханна вышла замуж за генерального директора лейбла Black Star Inc. Павла «Пашу» Курьянова. В 2018-м артистка родила дочь Адриану. В 2023-м у них появилась на свет дочь Камилла.

Ранее певица Ханна показала подарок от Пашу на годовщину свадьбы.