Звезда «Кухни» похвасталась внешностью матери и впечатлила пользователей сети

Российская актриса Мария Горбань похвасталась внешностью матери Ларисы Зибровой и впечатлила пользователей сети. Ролик и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя звезда сериала «Кухня» разместила ролик, в котором запечатлела родительницу в брючном полосатом костюме. При этом мать знаменитости танцевала, дополнив образ очками и серьгами. Внешний вид завершала укладка с короткой стрижкой.

Подписчики оценили внешний вид Зибровой в комментариях под постом.

«Мама действительно очень красивая! Долгих лет ей!», «Мама красотка», «Какая у вас красивая мама», «Шикарная», «Потрясающая мама, красивая женщина», — написали они.

В июне Горбань отдохнула в наряде за 3,4 миллиона рублей. Она взяла с собой розовую сумку французского модного дома Hermes за 2,5 миллиона рублей и солнцезащитные очки Gentle Monster за 42 тысячи рублей.