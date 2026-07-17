Как найти свой стиль в 40, 50 и даже 60 лет

Самая большая ошибка, которую до сих пор совершают многие женщины после 40 лет — это попытка одеваться не «для себя», а для «своего возраста». Как найти свой стиль и почему пора забыть о «негласном списке запретов», в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала стилист Селена Сафарова.

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Главное — личность

Эксперт заверила: возраст перестал быть главным ориентиром при выборе одежды, на первый план вышла личность.

— Многие живут так, будто существует какой-то негласный список правил, что после 40 нельзя мини, после 50 — яркие цвета, а после 60 нужно перейти исключительно на классику и забыть про тренды. Но на самом деле современная мода давно отказалась от возрастного дресс-кода, — подчеркнула Сафарова.

По мнению стилиста, после 35 лет большинство женщин уже достаточно хорошо понимают себя. Они знают, какие вещи им идут, в чем они чувствуют себя уверенно, какие фасоны подчеркивают достоинства внешности, а какие наоборот работают против них.

— Именно знание себя становится главным инструментом стильной женщины. В молодости мы часто экспериментируем, примеряем разные роли, ищем себя через одежду, можем купить вещь просто потому, что она модная. Это абсолютно нормальный этап. Но после 35–40 лет происходит интересная трансформация. Стиль перестает быть способом доказать что-то окружающим и становится способом выразить свою личность. Уже не так важно соответствовать чужим ожиданиям. Намного важнее чувствовать гармонию с собой, — заверила Сафарова.

Гонка за трендами и отказ от бежевой базы

По ее мнению, именно поэтому сегодня практически не работают старые советы вроде знаменитой фразы Коко Шанель о том, что «после определенного возраста нельзя открывать колени». Современные женщины после 40 и 50 лет нередко выглядят настолько эффектно, что легко составляют конкуренцию двадцатилетним.

— Но дело не в попытках выглядеть моложе. Стильная женщина после 40 не пытается казаться кем-то другим. Она не гонится за трендами ради трендов и не прячется за бесконечной базой из бежевых джемперов и классических брюк только потому, что ей «уже положено». Она выбирает вещи осознанно. Каждая деталь в ее образе работает на нее, а не против, — уверена собеседница «ВМ».

При этом возраст совершенно не означает отказ от современности, уточнила эксперт.

— Если вам понравился новый тренд, обязательно попробуйте его примерить. Не нужно заранее решать, что это «слишком молодежно». Гораздо эффективнее интегрировать новые вещи постепенно, сочетая их с привычными элементами гардероба, — советует стилист.

Главный вопрос гардероба

Важно помнить и о том, что женщина не бывает одинаковой каждый день. Мы меняемся в зависимости от настроения и жизненного этапа. Иногда хочется яркости и смелости, иногда — спокойствия и мягкости. И гардероб может отражать эти изменения, отметила эксперт.

— Поэтому главный вопрос после 40 звучит не «что мне уже нельзя носить?», а «что помогает мне чувствовать себя собой?». Именно в этом и заключается современный возрастной стиль. Настоящие ограничения появляются не потому, что кто-то придумал правила для определенного возраста. Они возникают из непонимания собственных потребностей и ценностей. Чем лучше женщина знает себя, тем легче ей создавать гардероб, который работает на нее, — заверила Сафарова.

Если такого «знания и понимая себя» пока нет, возможно, это хороший повод обратиться к специалисту, добавила стилист.

В эпоху осознанного потребления и стремления к порядку все больше людей выбирают капсульный гардероб. Это не просто модное слово, а целая философия, которая позволяет выглядеть разнообразно и стильно, имея в шкафу всего 10–15 ключевых вещей. Главный секрет — не количество одежды, а ее сочетаемость. Как собрать много образов из небольшого количества вещей — в материале «Вечерней Москвы».