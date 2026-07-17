Дочь-бодибилдер Шукшиной кардинально сменила имидж и вышла на подиум

Анна Шукшина, дочь актрисы Марии Шукшиной, неожиданно предстала в непривычном для себя образе. 37-летняя культуристка впервые попробовала себя в роли модели, выйдя на подиум в Москве в лёгком летнем платье.

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Спортсменка призналась, что участие в показе стало для неё новым опытом:

«Попробовала себя в качестве модели. Это был интересный опыт», — отметила Анна.

За последние годы Шукшина кардинально изменила внешность. Из хрупкой блондинки она превратилась в профессиональную спортсменку с ярко выраженным мышечным рельефом благодаря многолетним тренировкам и занятиям бодибилдингом.

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Ранее Анна рассказывала, что всерьез увлеклась силовым спортом и сделала его своей профессией. Сегодня она работает фитнес-инструктором и консультирует спортсменов по вопросам специализированного питания.

Весной 2026 года Шукшина выполнила норматив мастера спорта по жиму штанги, подняв на соревнованиях в Подмосковье вес в 115 килограммов.