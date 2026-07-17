Россияне стали чаще выбирать отечественные марки одежды

Потребители стали осознанно выбирать российские бренды одежды. Об этом заявил замглавы Минпромторга Иван Куликов.

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«Покупатели все осознаннее выбирают отечественные марки», — рассказал замминистра в интервью РИА Новости.

По словам Куликова, эта тенденция становится устойчивой.

Между тем эксперты сообщили, что в России сокращается количество магазинов одежды на фоне роста популярности маркетплейсов, снижения рентабельности розницы и перехода потребителей к более рациональным покупкам, пишет Ura.ru.