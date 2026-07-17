Евгения Осипова удивила Сеть честным селфи без волос

40-летняя актриса удивила публику новым кадром. Голова Евгении была обрита практически под ноль.

© WomanHit.ru

Российская актриса Евгения Осипова, известная по сериалу «Доярка из Хацапетовки», не слишком активно ведет личный блог в Сети. Поклонники могут видеть ее лишь на редких фотографиях. Но минувшим вечером у них появился отличный повод для обсуждений. Евгения удивила публику новым кадром, который многих шокировал.

Перед фанатами Осипова предстала абсолютно лысой. На снимке, сделанном на улице, 40-летняя актриса позировала в простой розовой футболке и солнцезащитных очках. Ее голова была обрита практически под ноль. Как-либо подписывать кадр Евгения не стала.

© WomanHit.ru

И реакция поклонников оказалась неоднозначной. Все сразу принялись бурно обсуждать преображение:

«Неожиданно, но очень здорово!!!», «Я сначала вас и не узнала... Хочу сказать, это очень классный вариант». Другие же пришли в замешательство: «Пересадка волос была?», «Жесть», «Что за лысина? Где ваши красивые волосы?».

Напомним, в конце прошлого года Евгения Осипова впервые за долгое время дала большое интервью. В нем она откровенно объяснилась за свое участие в телешоу об алкогольной зависимости, а также раскрыла диагноз сына.