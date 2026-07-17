Стоматолог рассказал, как новые виниры изменили лицо Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров вновь изменил внешность — на этот раз артист обновил улыбку. Певец установил новые виниры, а результат процедуры показал его стоматолог Глеб Пекли. По словам специалиста, изменения коснулись не только зубов, но и общего восприятия лица артиста.

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«Посмотрите, как изменился подбородок. Какая нижняя треть лица стала гармоничной. Произошла гармонизация лба, средней части и нижней трети. Филипп Киркоров за пять минут помолодел на 10 лет», — заявил Пекли.

Стоматолог подчеркнул, что эффект связан не с пластическими операциями, а с изменением высоты зубов и формы улыбки. По его словам, правильно подобранные виниры способны визуально омолодить лицо за счёт коррекции нижней трети.

Филипп Киркоров не скрывает, что прибегал к помощи специалистов для изменения внешности. Артист рассказывал о липосакции, коррекции фигуры и ринопластике.