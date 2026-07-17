Ирина Гринева показала фото в белом бикини

Ирина Гринёва поделилась с поклонниками снимком с отдыха в Греции. Актриса опубликовала в соцсетях фотографию, на которой позирует в белом бикини, дополнив образ стильными аксессуарами — чёрной широкополой шляпой.

Артистка проводит отпуск вместе с дочерью Василисой. Она опубликовала фото наследницы, которая позировала в чёрном слитном купальнике и чёрной шляпе, похожей аксессуар матери. Другими подробностями путешествия Гринёва делиться не стала.

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Ранее Ирина Гринёва впервые за долгое время появилась на публике вместе с супругом, фигуристом Максимом Шабалиным. Пара посетила открытие фестиваля «Малая земля» в Новороссийске.

Несколько лет назад Шабалин дебютировал в качестве режиссёра, сняв полнометражный фильм «Времена года». Главную роль в картине исполнила Гринёва, а сам режиссёр получил награду как лучший дебютант. Работу актрисы также отметили на международном кинофестивале в Мексике.