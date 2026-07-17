44-летняя Подольская блеснула идеальной фигурой в мини

Исполнительница снялась в роскошном платье, усыпанном пайетками. Наталья произвела фурор в соцсетях.

© WomanHit.ru

Известная в России певица Наталья Подольская регулярно радует Сеть личными фотографиями. 44-летняя звезда старается держать связь с фанатами, показывая свою семью и работу.

Буквально пару часов назад в ее блоге появился новый эффектный кадр. Наталья сделала этот снимок в роли ведущей гала-концерта. Она предстала перед камерой в роскошном платье цвета розового золота. Наряд с глубоким декольте, длинными рукавами и пикантными вырезами на талии отлично подчеркнул стройную фигуру певицы. Образ Подольской дополнила прическа и элегантный ремешок.

© WomanHit.ru

Разумеется, поклонники пришли в восторг от сияющего образа своей любимицы. В комментариях подписчики написали ей множество теплых слов:

«Ну какая же вы красивая!», «Очень красивая, милая и сексуальная. Замечательная певица и хороший человек!», «Просто шикарная».

Напомним, Наталья Подольская уже более 15 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Их пара считается одной из самых гармоничных в российском шоу-бизнесе. Сейчас супруги воспитывают двоих сыновей — Артемия и Ивана.

Совсем недавно их старшенькому исполнилось 11 лет.