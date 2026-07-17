Зепюр Прилучная появилась на публике в платье-бюстье

Жена Павла Прилучного, актриса Зепюр Прилучная, посетила презентацию сборника новелл «Сезон любви», выпущенного сервисом «КИОН Строки», в летнем кинотеатре «Лето. Кино. Кион» во дворе бара «Стрелка». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра «КИОН».

© Соцсети

Зепюр Прилучная предпочла для выхода голубое платье-бюстье с акцентом на бедрах. Образ дополнили коричневые туфли на высоких каблуках и золотые украшения. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

© Соцсети

© Соцсети

Гостями презентации стали Яна Аносова, Дмитрий Дибров, Светлана Зейналова, Лариса Вербицкая, Виктория Богатырева, Александра Киселева и другие.

Влюбленные познакомились во время съемок фильма «В клетке» и поженились в августе 2022 года. В апреле 2023-го актриса родила их общего сына Микаэля. У Прилучного также есть сын Тимофей и дочь Мия от артистки Агаты Муцениеце.

В августе супруги посетили премьеру лирической комедии «Виноград», которая прошла в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION в Москве. Для светского мероприятия актриса выбрала черный полупрозрачный топ, макси-юбку в тон, серебристые серьги и массивный браслет. Она уложила волосы и сделала макияж с угольно-черными стрелками. Павел Прилучный, исполнивший одну из главных ролей в сериале, появился на публике в черном костюме и футболке.