«Глаз не отвести». Жена Александра Малинина устроила фотосессию в купальнике

Народный артист России Александр Малинин уже очень долго живет в счастливом браке со своей супругой Эммой. Вместе они воспитали прекрасных двойняшек — сына Фрола и дочь Устинью. Сейчас звездным наследникам уже по 25 лет. Они вовсю радуют родителей своими личными успехами.

© Соцсети

Недавно, к примеру, дочь пары успешно завершила учебу в престижном Королевском колледже музыки, который находится в Лондоне. Девушка получила диплом магистра. После тяжелых и напряженных экзаменов Устинья решила как следует расслабиться. Вместе со своей мамой Эммой она улетела на заслуженный морской отдых.

© Соцсети

И сегодня супруга известного музыканта решила немного показать, как проходят их будни. Эмма вышла на связь с подписчиками личного блога, чтобы порадовать их новым снимком. 64-летняя Эмма предстала перед публикой в стильном слитном купальнике с легкой подвязкой на бедрах. Разумеется, фанаты высоко оценили внешний вид и фигуру Малининой.

«Нисколько вы не меняетесь, Эмма Валентиновна!», «Вы шикарны, глаз не отвести», «Отлично выглядите. Сколько раз в неделю у вас спорт?» — пишут фолловеры жены Александра Малинина.