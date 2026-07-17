Беременная Энн Хэтэуэй появилась на публике в укороченном топе

Актриса Энн Хэтэуэй появилась на публике в белоснежном образе. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Беременная Энн Хэтэуэй позировала в укороченном белом топе на тонких веревках, белых брюках-палаццо и босоножка на каблуках. Образ дополнил сет из браслетов от бренда Cartier. Волосы актрисе уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж с коричневыми тенями и розовой помадой.

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19 июня стало известно, что Хэтэуэй беременна в третий раз. Новостью она поделилась в Instagram. Знаменитость позировала в белом платье и демонстрировала округлившийся живот. Волосы она распустила и отказалась от макияжа.

Актриса замужем за продюсером и бизнесменом Адамом Шульманом. Пара познакомилась в 2008 году на вечеринке у общих друзей. В ноябре 2011-го знаменитости объявили о помолвке. Свадьба пары состоялась в сентябре 2012 года в частном поместье маленького города Биг-Сур. У влюбленных родилось двое детей: сыновья Джонаттан и Джек. Энн Хэтэуэй и Адам Шульман редко выходят вместе на публику и почти не показывают своих детей.