12 многофункциональных средств для макияжа

Вот бы был один такой продукт, которым можно сделать стойкий и максимально освежающий макияж? Он существует! Но прячется под разными названиями: «универсальный стик», «тинт», иногда просто «румяна». Сегодня рассказываем про 12 многофункциональных средств, проверенных редакцией.

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Тинт‑желе для губ и щёк Aesthetic Girl, Miamitats

Тинт с прикольной желейной текстурой для тех, кто любит эксперименты с макияжем без лишней суеты. В одно касание получится деликатный румянец, который легко трансформируется в яркий акцент — для этого достаточно просто наслоить продукт. Формула получилась комфортной: тинт не оставляет липкости и равномерно распределяется по коже, даже если решите растушевать его пальцами.

Тинт для губ Jelly Charm № 2 Squeeze Guava, Kaja

Милый брелок‑обвес, который украсит любую сумочку или косметичку. В силиконовой «подставке» закреплён флакон с универсальным тинтом для губ и щёк. У него глянцевый финиш, который особенно удачно смотрится как альтернатива блеску для губ — поверхность получается зеркальной и сияющей. В составе, между прочим, сквалан, ягодный комплекс и экстракт лимона, чтобы средство не просто украшало, но и заботилось о коже.

Кремовый пигмент Concrete Dark Red, Krygina Cosmetics

Буквально тюбик краски для художниц: в алюминиевой упаковке спрятан универсальный кремовый пигмент. С ним легко подружиться и невозможно расстаться из‑за удобства. В одной упаковке — и помада, и румяна, и необычная подводка, и даже тушь для ресниц. Экспериментировать можно бесконечно долго: продукт выдержит поток креатива и не подведёт в течение дня.

Глянцевый тинт для губ Jam Glaze, DARLING*

Станет универсальным средством на каждый день, если вы любите эффект максимального сияния. Финиш у тинта яркий, глянцевый, напоминающий о глазурованных фигурках, но его можно растушевать до полупрозрачного намёка. Он не подсушивает губы, не ложится пятнами и деликатно сходит через многие часы разговоров и поцелуев, но не убегает на подбородок и ниже.

Универсальный стик Lip&Cheek, Pupa

Закинуть в сумочку и побежать по делам, не переживая о моменте, когда понадобится обновить макияж. Стик в компактной упаковке занимает совсем мало места. Текстура у продукта невесомая, легко наслаивается, если хочется добавить драматичности образу или, например, нарисовать стиком лёгкие смоки на веках.

Тинт для губ Tititint, Vivienne Sabó

Комфортный тинт на каждый день. Из‑за желейно‑масляной текстуры он совсем не сушит, наоборот, ухаживает за кожей губ и придаёт визуальный объём благодаря глянцевому финишу. Оттенок проявляется постепенно, причём у всех он получится индивидуальным: пигмент реагирует на pH кожи!

Тинт для губ и щёк What a Tint!, Essence

Фруктово‑розовый оттенок и яркий аромат, чтобы поддерживать хорошее настроение между делами. Текстура у тинта бальзамная — он тает на коже и оставляет слегка влажный финиш до тех пор, пока полностью не впитается. Совет: такие продукты лучше всего растушёвывать пальцами, потому что они становятся более податливыми от тепла тела.

Мусс для губ и щёк Morning Garden, Arive

В баночке — нежный мусс‑суфле, который при нанесении на кожу даёт эффект «блюра». Он визуально сглаживает текстуру: и поры, и морщинки на губах. Оставляет стойкий пигмент, который никуда не убежит после полудня, и ненавязчиво пахнет цветком орхидеи. В наборе есть силиконовая лопаточка‑аппликатор на случай, если не хочется пачкать руки.

Тающий бальзам‑джем для губ и щёк, Frudia

Работает как три средства: стойкий универсальный пигмент, увлажняющий бальзам и блеск для губ. На щёках оставляет естественный румянец, при этом заботясь о коже благодаря особой формуле. В ней сочетаются бакучиол, гиалуроновая кислота, растительный коллаген и масло шиповника.

Тинт для губ Raspberry, Mixit

Глянцевый тинт в стильном флаконе с металлическим кольцом на крышке, к которой можно прикрепить цепочку или карабин, чтобы не потерять. Не менее стильным получилось и наполнение: продукт создан для комфортного использования каждый день. Будет хорошо смотреться в макияже соло с «голыми» глазами — подчеркнёт форму губ и задаст акцент.

Тинт для губ Candy, A’pieu

Классический корейский тинт со всеми вытекающими. Во‑первых, он экстремально стойкий, поэтому его нужно наносить совсем немного и растушёвывать быстро, до тех пор, пока пигмент не схватился. Во‑вторых, формулу сделали такой, чтобы красота сопровождалась уходом — тинт увлажняет и питает из‑за витамина Е и масла персика в составе. В‑третьих, посмотрите на милейшую упаковку в виде леденца!

Жидкие румяна с пептидами, monolove

Тот случай, когда на упаковке написано «румяна», но продукт умеет гораздо больше. Из‑за жидкой текстуры его легко наносить буквально на всё лицо и растушёвывать даже пальцами: поставить точки на яблочки щёк для свежести, добавить на губы и чуть‑чуть на веки, чтобы образ получился гармоничным. Кстати, в формуле есть пептиды и витамин Е, так что кожа будет чувствовать себя комфортно. Интенсивность оттенка варьируется: можно нанести полупрозрачно или дать максимальной яркости.