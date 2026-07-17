Как ухаживать за кожей до, во время и после перелета

Длительное нахождение в салоне самолета — это сильный стресс для лица. Кожа становится тусклой и сухой, глаза опухают. Рассказываем, почему это происходит и как минимизировать ущерб.

© Magnific

«Лицо авиапассажира» — это термин из сленга косметологов, который обозначает характерное состояние кожи, возникающее после перелета: усталый вид, обезвоженность, тусклый цвет, отечность и мелкие морщинки. Проблема временная, но от этого не менее неприятная. Чтобы ее избежать, необходимо начинать подготовку кожи к самолету одновременно со сбором чемоданов.

Почему так происходит?

Авиаперелет — это настоящий стресс для эпидермиса. В салоне самолета влажность падает до 10-20%. Для сравнения, примерно такой же уровень влажности в Сахаре. Кожа в таких условиях начинает терять влагу намного быстрее, а ее защитный барьер ослабевает. При этом сухость — не единственная проблема, кондиционеры в салоне также непрерывно разносят бактерии. Добавьте сюда перепады давления, из-за которых нарушается микроциркуляция, недостаток кислорода, долгое сидячее положение и ультрафиолет, который на высоте 10 000 метров становится агрессивнее. А еще — сбитый циркадный ритм. Ночью, пока мы спим, кожа активно восстанавливается: выработка коллагена увеличивается, обновление клеток ускоряется. Когда внутренние часы сбиты, этот процесс нарушается, и кожа не успевает прийти в себя. Поэтому нет ничего удивительного в том, как негативно любой перелет влияет на кожу. Но этот ущерб можно если не предотвратить, то хотя бы минимизировать.

До вылета: подготовка

Сложные многоэтапные ритуалы прямо в кресле самолета нежелательны: из-за скопления бактерий на руках и поверхностях они чаще приносят больше вреда, чем пользы. Поэтому основная работа по подготовке кожи должна быть сделана до посадки.

Вечером перед вылетом или утром проведите легкое очищение лица без агрессивных скрабов или кислот. Затем нанесите увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой и закройте ее плотным кремом, в составе которого обязательно должны быть липиды: церамиды, сквалан или масла) — это нужно, чтобы чтобы создать барьер, удерживающий влагу. И не забывайте про SPF-крем — даже если летите в облаках, ультрафиолет проникает через иллюминаторы. Откажитесь от макияжа: тональный крем в сухом салоне соберет всю грязь и забьет поры.

В полете: гидратация и защита

Главное правило в небе — увлажнение изнутри и снаружи. Пейте воду маленькими глотками (минимум 0,5 л на час полета), избегайте алкоголя и кофе — они только обезвоживают. С собой в ручную кладь возьмите термальную воду или увлажняющий спрей и каждые 2-3 часа освежайте лицо. За час до посадки можно использовать гидрогелевые патчи под глаза (спасут от отеков) и тканевую маску, но следите, чтобы в составе не было спирта и кислот.

Отличный лайфхак — взять с собой антибактериальный спрей с гипохлористой кислотой. Им можно обработать руки перед тем, как касаться лица, и слегка опрыскать кожу — это снизит риск воспалений.

И не забывайте про губы, которые тоже сохнут: питательный бальзам в полете — must-have.

После посадки: восстановление ритма

Первое желание, которое появляется по прилету, — это нанести на лицо все кремы сразу. Но начинать надо с мягкого очищения, чтобы смыть пыль и бактерии. Дальше — снова увлажняющая сыворотка и плотный крем с липидами, чтобы «запечатать» влагу. Не забывайте уделить особое внимание коже вокруг глаз, которая тоньше и, соответственно, больше страдает от негативных внешних факторов. Используйте специальную маску для этой зоны, патчи или просто сделайте компрессы из ватных дисков, смоченных в холодном зеленом чае.

В первые дни после перелета с особой тщательностью соблюдайте питьевой режим и откажитесь от агрессивного ухода — ретинола и кислот: ослабленный барьер может отреагировать раздражением. По этой же причине в день прилета лучше не наносить плотный макияж.

И конечно, не пренебрегайте сном: именно ночью кожа запускает процессы регенерации, и если дать ей это время, она восстановится гораздо быстрее.

Состояние лица после перелета — это естественная реакция организма на стресс. И относиться к нему нужно соответствующе: не паниковать и дать коже время на восстановление. А ваша задача — создать для этого самые благоприятные условия.