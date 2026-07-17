Какой летний принт объединяет гардеробы принцессы Дианы и принцессы Кэтрин?

Принцесса Кэтрин вновь вернулась к своему любимому летнему принту — клетке гингем, которую ещё в 1980-х сделала фирменной частью своего гардероба принцесса Диана. До того как Кейт Миддлтон покорила публику на Уимблдоне-2026 зелёным платьем с накидкой, ярко-красным образом и насыщенно-синим костюмом, принцесса появилась ещё на одном спортивном мероприятии.

На ежегодном благотворительном турнире по поло, организованном принцем Уильямом в Guards Polo Club 10 июля, она выбрала чёрно-белое платье в клетку от Temperley London, солнцезащитные очки Ralph Lauren и туфли-слингбэки от Camilla Elphick. Образ дополнил трогательный браслет, сделанный принцессой Шарлоттой.

Клетка гингем — тот самый женственный летний принт, к которому Кейт возвращается практически каждый сезон. Несмотря на ассоциации с пикниковыми пледами или школьной формой, принцессе всегда удаётся сделать его современным и элегантным. На этот раз этому способствовал лаконичный силуэт миди с широкими бретелями, квадратным вырезом и струящейся юбкой с поясом. Аксессуары в кремовых и природных оттенках сделали образ сдержанным и утончённым.

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Принцесса Диана тоже обожала клетку гингем, но носила её более игриво. Во время официального визита в Нигерию она появилась в голубо-кремовой клетчатой блузе, которую сочетала с кремовой юбкой-карандаш и туфлями в тон — такой приём подчёркивал голубой цвет её глаз.

В конце 1980-х и начале 1990-х клетка часто становилась романтичным акцентом её образов. На пасхальную службу в часовне Святого Георгия в 1991 году Диана выбрала розово-белое клетчатое пальто-платье Catherine Walker — одного из любимых дизайнеров и Кейт. Образ дополняли крупные жемчужные пуговицы и широкополая шляпа с белой сеткой. А один из самых известных снимков Дианы, сделанный в Хайгроув-хаусе в 1986 году, запечатлел её в розово-белых клетчатых капри — тренде, который сегодня снова вернулся в моду. Диана сочетала их с белой блузой, ярко-розовым кашемировым кардиганом и фирменной ниткой жемчуга.

Летом 2026 года клетка гингем снова переживает настоящий ренессанс. Её можно увидеть в коллекциях Loewe, Louis Vuitton, а также у культовых брендов Dôen и If Only If. Можно последовать примеру принцессы Дианы и добавить в гардероб клетчатые капри или эффектный аксессуар, а можно выбрать путь принцессы Кэтрин — лаконичное платье, которое само по себе создаёт законченный образ.