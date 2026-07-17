Ирина Горбачева вышла в свет в кружевном лифчике и джинсах

Актриса Ирина Горбачева посетила презентацию по случаю ее коллаборации с брендом аксессуаров Le Vertige в арт-пространстве Futurione. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе бренда.

Ирина Горбачева предпочла для выхода черный кружевной лифчик, свободные серые джинсы и бежевый бомбер. Образ дополнила сумка из коллекции с брендом, белые кроссовки, бейсболка и серьги со стразами. Ей также сделали легкий макияж с акцентом на глазах.

В мае Горбачева призналась в шоу Иды Галич «Есть вопросики», что не может иметь детей. По ее словам, менопауза наступила у нее в 23 года из-за проблем со здоровьем. Артистка предположила, что развитие ее организма остановилось в третьем классе из-за сильного стресса. В 14 лет Горбачевой удалили яичники из-за опухоли. Горбачева рассказала, что до 23 лет принимала гормональные препараты. Позже она отказалась от них из-за риска рака молочной железы и шейки матки. Раньше она сильно переживала из-за невозможности иметь детей, но теперь это уже не проблема. Сейчас актриса считает эту ситуацию не трагедией, а находит свое материнство в крестных детях.