Хирург показал последствия неудачного нитевого лифтинга

Пластический хирург Соломон Абрамян показал лицо женщины с нитями наружу после неудачной подтяжки. Ролик врач опубликовал на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) с никнеймом dr.abramian.

Героиня ролика Гузель призналась, что хотела убрать носовые складки и решилась на нитевой лифтинг у косметолога. Однако спустя неделю после процедуры лицо стало деформироваться и приобретать неестественную форму.

«Через два месяца у меня появляется резкая боль в губе, спустя неделю губа становится выше, и я понимаю, что что-то из нее не может выйти. Тянула-тянула — и я достала нить», — поделилась она.

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Спустя полгода женщина обнаружила еще одну проступающую сквозь кожу нить в области скулы. В свою очередь, врач подчеркнул, что нитевой лифтинг не всегда проходит без последствий.

«К сожалению, подобные осложнения встречаются: миграция нитей, контурирование, болезненность, образование тяжей, воспаление и выход нити через кожу или слизистую. Мое мнение остается неизменным: нитевой лифтинг чаще помогает увеличить бюджет специалиста, чем обеспечить пациенту выраженный и долговременный эффект омоложения», — заключил Абрамян.

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