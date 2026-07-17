Названы самые модные образы для девушек с пышными формами

Блогерша Анита Глосс перечислила россиянкам с пышными формами самые модные образы на лето. Информация опубликована в Telegram-канале «Русская мода», на который подписаны 202 тысячи человек.

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Так, полным женщинам специалист посоветовала миксовать яркую плиссированную юбку с базовой футболкой и удобной обувью. Еще одним удачным сочетанием эксперт назвала летящую макси-юбку, дополненную монохромным топом и сандалиями для расслабленных дней.

Среди прочего, Глосс призвала носить юбку А-силуэта с простой футболкой, заправленной внутрь.

В мае Прохор Шаляпин высказался о женщинах с пышными формами. Российский певец и шоумен заявил, что полные женщины в основном очень добрые, и за это он их любит.