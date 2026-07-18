Когда-то она весила почти 90 кг: Полина Гагарина восхитила фанатов новыми фото

Полина Гагарина продолжает летние каникулы вместе с детьми и регулярно делится с подписчиками солнечными снимками. Судя по фотографиям, певица проводит отпуск на морском побережье — в соцсетях она публикует кадры с пляжа, бирюзовой водой и семейными прогулками. Сама артистка точное место отдыха пока не раскрывает.

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Особое внимание поклонников вновь привлекла фигура певицы. На новых пляжных фотографиях Гагарина позирует в купальнике, демонстрируя подтянутый пресс, стройные ноги и спортивную форму. В комментариях подписчики не скупятся на комплименты, называя ее «эталоном дисциплины» и восхищаясь тем, как она выглядит.

© WomanHit.ru - МК

При этом сама Полина не раз рассказывала, что так было далеко не всегда — после рождения сына артистка весила около 88 килограммов. Позже ей удалось кардинально изменить образ жизни: Гагарина пересмотрела питание, начала регулярно заниматься спортом и постепенно избавилась почти от 40 килограммов. С тех пор певица поддерживает форму с помощью тренировок, активного образа жизни и сбалансированного рациона.

Сегодня исполнительница признается, что полностью довольна своим отражением в зеркале и уже давно не стремится соответствовать чужим ожиданиям. Для нее хорошая физическая форма — это прежде всего вопрос здоровья, самочувствия и внутреннего комфорта, а не попытка соответствовать навязанным стандартам красоты.