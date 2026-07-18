Звезда «Эйфории», актриса Сидни Суини, опубликовала фото в нижнем белье из новой коллекции ее бренда Syrn. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сидни Суини позировала в зеленом трикотажном комплекте нижнего белья. При этом актриса распустила волосы и сделала легкий макияж.

«Ты девушка из маленького городка?» — написала Суини.

3 июня Суини подогрела в Instagram слухи о вражде с коллегой Зендаей. Она опубликовала фото, сделанные во время съемок сериала «Эйфория», где исполнила роль Кэсси Ховард. Актриса показала снимки с коллегами Джейкобом Элорди, Алексой Деми и Эриком Дейном. При этом знаменитость проигнорировала Зендаю, которая также приняла участие в проекте. Интернет-пользователи предположили, что Суини не выложила фото с коллегой из-за плохих отношений.

До этого стало известно, что Зендая якобы отказалась сниматься с Сидни Суини на кинопремьере нового сезона «Эйфории». Издание The Tab сообщило, что Зендая принципиально избегает общения с коллегой из-за ее политических взглядов и участия в скандальных рекламных кампаниях.