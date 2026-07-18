Стилист Лисовец посоветовал делать макияж с «кружевом» на губах

Стилист Влад Лисовец посоветовал делать макияж с «кружевом» на губах. Об этом он написал в Telegram-канале.

Влад Лисовец сделал подборку фото с разным макияжем. В том числе стилист показал идеи с черным кружевом на губах, стразами на глазах, розовыми бровями, желтым носом и белыми ресницами.

«Для кого то пусть это будут просто красивые картинки, а для кого то быть может референс для вечернего мейка. Пятница же», — написал Лисовец.

До этого Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.

А месяцем ранее Влад Лисовец заявил, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку. Он также отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и «губ-уточек». Лисовец добавил, что женщинам стоит расстаться с часами со стразами, высокой бейсболкой, приталенными джинсовыми куртками.