Нюша восхитила поклонников новыми кадрами с отдыха у моря

Нюша поделилась с поклонниками новой фотосессией, сделанной во время отдыха у моря. Певица предстала в воздушном белом наряде с многослойной юбкой и широким поясом с золотой пряжкой, позируя босиком на песке в лучах заходящего солнца.

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«Время творить», — лаконично подписала публикацию артистка.

Поклонники отметили, что в последнее время Нюша заметно изменилась и выглядит особенно счастливой.

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«Боже, посмотрите, как же она светится», «Такая счастливая, будто ожила», «Нююю, какая нежная, творческая и прекрасная», — написали пользователи в комментариях.

После развода с Игорем Сивовым певица стала чаще экспериментировать с образами, активно занимается творчеством и регулярно радует подписчиков новыми фотосессиями.

Ранее Нюша показала редкие фото с мамой и детьми, которые жили с экс‑супругом певицы в Дубае. Пост Нюша приурочила ко дню рождения мамы.