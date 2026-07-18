Стилист назвал стильные оттенки, которые будут актуальны через год

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал стильные оттенки, которые будут актуальны через год. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Образы в пастельных оттенках — тренд предстоящего лета. Во многих мужских коллекциях сезона весна/лето 27 можно обнаружить интересные интерпретации этой неожиданной тематики», — написал Рогов.

Эксперт рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.