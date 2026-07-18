Зендея вышла в свет в серьгах с золотыми артефактами, которым три тысячи лет

Зендея оказалась в центре обсуждений после появления на премьере «Одиссеи» в Лондоне. Поводом для спора стали её роскошные серьги, в которых были использованы настоящие древние золотые артефакты возрастом около 2–3 тысяч лет.

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Как сообщает издание WWD, для создания украшения дизайнеры встроили исторические золотые диски в современную оправу из высокопробного золота и бриллиантов. На сайте ювелирного бренда Barron London серьги представлены как «Золотые медальоны Ziwiye, около 1-го тысячелетия до н. э., Иран».

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Указанные медальоны связаны с кладом Зивие, который был обнаружен в 1947 году возле замка Зивие в иранской провинции Курдистан. Артефакты считаются частью древнего культурного наследия региона.

После выхода кадров с красной дорожки в соцсетях разгорелся спор. Некоторые пользователи раскритиковали решение использовать исторические предметы в качестве модного аксессуара, назвав это превращением культурного наследия в «роскошную безделушку».

Особое внимание к ситуации привлекла археологический блогер и учёная Dr. Z the Archaeologist. Она заявила, что подобное украшение выглядит спорно на фоне сложных политических отношений между США и Ираном.

Ранее Зендея раскрыла коронную фразу, которой любит дразнить Тома Холланда.