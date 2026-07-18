Технолог рассказал, как сохранить маникюр в отпуске

Перед поездкой в отпуск на две-три недели практичнее сделать маникюр с молочным, полупрозрачным или нюдовым покрытием, чтобы дольше сохранить опрятный вид рук. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дала Екатерина Муранова, ведущий тренер-технолог учебного центра сети салонов «Пальчики».

«Море, солнце, песок, бассейн и частое использование санитайзера могут заметно сократить срок носки покрытия и изменить состояние кожи рук. Чтобы маникюр сохранил аккуратный вид до возвращения домой, подготовку лучше начать еще до поездки. Для отпуска стоит выбирать короткую или среднюю длину. Если поездка рассчитана на две-три недели, практичнее сделать молочное, полупрозрачное розовое или нюдовое покрытие. По мере отрастания граница у кутикулы будет менее заметной, поэтому маникюр дольше сохранит опрятный вид», — сказала Муранова.

По ее словам, перед отпуском мастеру важно тщательно запечатать торцы ногтей и проверить, нет ли отслоек. Саму процедуру лучше планировать за один-два дня до вылета: покрытие уже успеет стабилизироваться, а риск повредить его в процессе сборов останется ниже.

«Сразу после маникюра не стоит долго держать руки в воде, посещать баню или сауну и активно заниматься уборкой без перчаток. На море ногтям и коже рук требуется регулярный уход. После купания руки желательно ополоснуть пресной водой и тщательно вытереть. Соль, ветер и солнце усиливают сухость, из-за чего кутикула быстрее грубеет, а вокруг ногтей могут появиться заусенцы. Один-два раза в день стоит наносить масло для кутикулы, а после каждого мытья рук — крем. Средство с SPF нужно распределять по тыльной стороне кистей и обновлять после воды», — обратила внимание эксперт.

Во время отпуска Муранова рекомендовала не использовать ногти как инструмент: не открывать ими банки и упаковки, не поддевать застежки и не счищать наклейки. Даже небольшая трещина может быстро увеличиться.

«Если появилась зацепка, ее нужно аккуратно подпилить мягкой пилкой в одном направлении. Отрывать отслоившееся покрытие нельзя, поскольку вместе с материалом можно снять верхние слои ногтевой пластины. Небольшой скол допустимо временно перекрыть прозрачным лаком, чтобы край не цеплялся за одежду и волосы. При выраженной отслойке или болезненной трещине лучше обратиться в салон. Самостоятельное снятие материала подручными средствами повышает риск истончения ногтей», — заявила Муранова.

С собой в дорожную косметичку эксперт посоветовала взять мини-пилку, масло для кутикулы, крем для рук и прозрачный лак. Такой набор занимает мало места и помогает поддерживать маникюр до конца поездки.