Как туфли таби-ниндзя могут перевернуть ваше представление о комфорте

Туфли таби-ниндзя (они же ниндзя-шуз) напоминают раздвоенное копытце. Своим внешним видом они бросают вызов тому, что принято называть модной обувью: никакого гламура и очаровательных изгибов линий.

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Самоощущения прекрасной принцессы ниндзя-шуз вам не подарит, зато — позволит наслаждаться здоровьем ног и спины. Вот, почему туфли остаются популярными во всем мире. Кстати, если проявить немного креатива, можно так удачно вписать таби-ниндзя в гардероб, что вашему стилю будут аплодировать.

В чем смысл раздельного пальца

Туфли таби изначально представляли собой японские носки с отдельным большим пальцем. Их носили вместе с деревянными сандалиями. Со временем эта конструкция стала настолько популярной, что переросла в полноценную обувь.

Разделение большого пальца с остальными считалось важным элементом философии. Оно символизировало обретение внутреннего баланса. Как итог — комфорт души и ясность ума. Этому аспекту остается только верить. А вот в том, что ниндзя-шуз помогают обрести внешний баланс при ходьбе, можно убедиться на практике.

Обувь с раздельной стопой отлично проявляет себя на неровной поверхности. Удобно шагать хоть на прогулке в лесу, хоть на булыжной мостовой старого города. Туфли таби-ниндзя улучшают координацию движения, минимизируют сдавливание стопы. Вес распределяется равномерно, что снижает нагрузку на суставы и позвоночник.

Подошва для ниндзя-шузы обычно изготавливается прочной и гибкой. Материалы — мягкая резина или каучук. Подошву не только приклеивают, но и пришивают, и даже используют в ряде моделей метод вулканизации, вплавляя ее в текстильную часть. Подобная конструкция способствует комфортному передвижению и минимизации ударной нагрузки.

Какими бывают таби

Понятие «туфли таби-ниндзя» условное, под ним могут скрываться сапоги, полусапожки, ботинки сандалии или даже кроссовки. Материалы — хлопок, искусственная и натуральная кожа, замша. Каблук варьируется от от символичного до ощутимых 9 сантиметров.

Фишка обуви — система креплений в виде крючков и петель, идущих от носка до голенища. Они обеспечивают плотное прилегание материала и позволяют подогнать ниндзя шуз шуз индивидуально по ноге не только с учетом размера, но и полноты. Современные модели могут делать с молниями и липучками, но в любом случае комфортная посадка в приоритете.

С чем носить таби шуз

Верхнюю одежду рекомендуется выбирать простого кроя, чтобы избежать перегрузки образа. Это могут быть футболки, рубашки, свитера грубой вязки или куртки-косухи. Смысл в том, что верх не должен быть ни слишком облегающим, ни подчеркнуто-бесформенным.

Поскольку таби шузы сами по себе привлекают внимание, основную лучше выбирать спокойных цветов, таких как темно-синий, серый или черный. Яркими деталями перегружать образ не стоит. Да, футболка при черных джинсах может быть розовой или зеленой, но в пастельных тонах, а не кричащих.

Дополнить образ можно массивными украшениями, такими как пустотелые серьги, объемные браслеты или толстые цепочки — выбирайте что-то одно. А вот вместо сумки лучше взять рюкзак, желательно, кожаный и с заклепками. Выбирайте монохромную модель или изделие с принтом под кожу змеи в натуральных оттенках.

Сочетание таби шуз с платьями — идея авангардная и немного авантюрная. Она точно сработает с ассиметричным подолом, который позволяет корректировать пропорции и добавляет движения. Туфли-ниндзя в этом случае можно взять на небольшом каблуке. А вот с платьями-рубашками — без него, по типу сандалий.

Сложней всего сочетать таби шуз с классическими брюками, очень уж они консервативны. Тем не менее, зауженные модели, где край брючины слегка касается обуви, выглядят вполне гармонично. Можно сделать подгиб, зафиксировав его брошью-булавкой с камнями или цепочками: получится плавный переход от классики к авангарду.

Макияж для образа — естественный или нюдовый, с мягкими тенями и влажным блеском для губ. Если же выбраны яркие таби шузы, игру цвета можно поддержать, сделав акценты на губах или добавив стрелки.

Судя по отзывам на модных форумах и торговых площадках, туфли таби-ниндзя вызывают такую гамму чувств у аудитории, которая другой обуви и не снилась. Их боготворят и ненавидят... Последнее, скорей всего, случается у тех, кто не понимает, как вписать обувь в гардероб. При бездумном применении она действительно способна испортить образ, но вы-то теперь знаете, что делать!