Рози Хантингтон-Уайтли снялась в купальнике на отдыхе со Стетхэмом

Модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в купальнике на отдыхе с Джейсоном Стетхэмом. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Рози Хантингтон-Уайтли позировала в зеленом крошечном бикини, отказавшись от укладки и макияжа. В кадре она плавала в море вместе с Джейсоном Стетхэмом. На других снимках модель показала, как проводит время с детьми на яхте, читает книгу и прыгает в море.

2 июля Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм посетили закрытое мероприятие лайфстайл-бренда модели Mémoire в Лондоне. Манекенщица появилась на публике в черном топе с вырезом до пупка, белых брюках и босоножках. Звезда подиумов также надела золотое массивное колье и серьги. Она распустила волосы и сделала макияж в розовых тонах. Актер предпочел голубую полосатую рубашку, синий костюм и черные туфли.

До этого Хантингтон-Уайтли приняла участие в съемках рекламы бренда ViX Paula Hermanny Brasil Swimwear. Модель позировала перед камерой в белом крошечном бикини, которое дополнила расстегнутой рубашкой и солнцезащитными очками. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на фоне красной стены.