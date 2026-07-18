Модель Валентина Иванова снялась в коротком топе

Возлюбленная Тимати, модель Валентина Иванова, снялась на тренировке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Валентина Иванова позировала в черных легинсах и белом топе. Волосы она собрала и отказалась от макияжа. В кадре модель выполняла упражнения на реформере во время пилатеса. Иванова показала спортивную фигуру через несколько месяцев после пластики груди.

17 июня Иванова продемонстрировала фигуру после похудения. Модель опубликовала фото, где позировала в черном топе и легинсах на тренировке. При этом знаменитость отказалась от макияжа и укладки.

Позже Иванова стала гостьей открытия флагманского бутика Fantôme в Москве. Возлюбленная Тимати появилась на закрытом мероприятии в черном мини-платье с глубоким декольте и белом пальто. Образ дополнили лодочки на низком каблуке с острым мысом и черная сумка-клатч из кожи. Волосы ей уложили в аккуратное каре и сделали легкий макияж.

На прошлой неделе модель вышла на публику в черном кожаном топе с глубоким декольте, который дополнила брюками в тон, клатчем и браслетом с бриллиантами, кольцами и ожерельем. Девушка позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

Ранее возлюбленная Тимати вышла на публику в кожаном топе с глубоким декольте.