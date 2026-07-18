Виктория Лопырева высказалась о внешности и пластике

Виктория Лопырева высказалась о внешности, возрасте и пластических операциях. Актриса считает, что пик физической формы для женщин сейчас — сорок лет, а не тридцать, как прежде, но главное — не внешние изменения, а внутреннее состояние.

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«Мы живём в 21 веке, в переменчивом мире. Сейчас все женщины хорошо выглядят. Если раньше пик физической формы для женщин был тридцать, то сейчас это безусловно сорок. И для этого есть всевозможные вспомогательные средства, и грех ими не пользоваться. Но генетика, дисциплина, занятия спортом, осознанный, здоровый образ жизни — самое важное», — сказала телеведущая на VK fest.

А затем Виктория добавила:

«Потому что натянуть можно всё что угодно куда угодно. Но если тут плохо (показала на грудь — прим. ред.), больно — это всегда будет отражаться на лице».

Лопырёва признаётся, что постоянно в себе что-то меняет: сейчас, к примеру, она активно занимается спортом с силовыми тренировками, которые тяжело ей даются. Но она, тем не менее, старается.

Ранее Виктория рассказывала о первых годах материнства. Вечно непростая жизнь, признавалась ведущая, для неё обрела истинный смысл.