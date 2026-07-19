Тина Канделаки вышла на публику в атласном платье с перьями

Бизнесвумен Тина Канделаки в корсетном платье появилась на публике. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя Тина Канделаки вышла на публику в корсетном кремовом платье из атласа. Образ дополнила накидка из перьев, золотые украшения, жемчужное ожерелье и миниатюрная сумка. Бизнесвумен сделали укладку с низким пучком и макияж с золотыми тенями.

10 июня Канделаки появилась на втором дне вручения наград ТЭФИ. Продюсер предпочла для выхода в свет пышную белую юбку, которую дополнила бордовым кожаным кейпом, маской на глаза, серебряными туфлями с острым мысом, перчатками и маленькой сумкой. Волосы ей собрали в аккуратный пучок и выпустили передние пряди.

До этого Канделаки в вечернем образе пришла на открытие отеля отеля Mandarin Garden 5*. Она вышла на публику в персиковой облегающей юбке с разрезом, приталенном жакете и топе с высоким горлом. Образ дополнили золотые туфли с бахромой, ожерельем и массивные серьги. Бизнесвумен сделали укладку с низким пучком и вечерний макияж с малиновой помадой.