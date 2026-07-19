Уилл Смит кардинально сменил имидж

Уилл Смит удивил поклонников неожиданной сменой имиджа. На этапе чемпионата E1 Series в Монако 57-летний актер появился с полностью бритой головой. Голливудская звезда приехала поддержать собственную команду, которая участвует в соревнованиях на электрических гоночных катерах.

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Во время мероприятия Смит охотно общался с гостями, фотографировался с князем Монако Альбером II и основателем серии E1 Алехандро Агагом, а также радостно приветствовал публику. Новый образ актера сразу привлек внимание поклонников и стал одной из самых обсуждаемых тем мероприятия.

© WomanHit.ru

Повышенный интерес к Уиллу Смиту сохраняется и из-за его отношений с Джадой Пинкетт-Смит. Недавно в сети завирусилось видео из Парижа, на котором поклонники решили, что актриса слишком уж резко оттолкнула мужа, пока он раздавал автографы.

Одни пользователи назвали ее поведение неуважительным, другие уверены, что никакого конфликта на самом деле не было.

Напомним, Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит поженились в 1997 году. Позже супруги признались, что еще в 2016-м перестали жить как семейная пара, однако официально разводиться не стали и продолжают называть свои отношения «жизненным партнерством». По данным западных СМИ, сейчас они вновь проводят много времени вместе и даже, по слухам, снова влюблены друг в друга — и очень счастливы.