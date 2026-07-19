Супермодель Ирина Шейк снялась для рекламы без брюк

Супермодель Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании итальянского бренда Marella. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ирина Шейк позировала в черном жакете, боди и колготках. Образ дополнили белые туфли на низком каблуке. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали легкий макияж. В кадре модель демонстрировала ягодицы и ноги, снимай с себя удлиненный жакет.

На прошлой неделе Шейк показала фигуру в крошечном зеленом бикини. Образ дополнил массивный кулон на цепочке. Волосы ей распустили, сделали легкие локоны и макияж. Съемку модель устроила на балконе отеля, где она уже несколько дней отдыхает.

До этого Шейк приняла участие в съемках рекламной кампании бренда Revolve. На одном из фото супермодель позировала в винном макси-платье с декольте до пупка, под которое не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица была запечатлена с уложенными в пучок волосами и макияжем с красной помадой. На других снимках звезда подиумов предстала в блестящем платье с вырезом на спине, белом купальнике и черном боди.